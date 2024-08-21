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7% сыктывкарцев хотят отдыхать раздельно от своих партнеров

7% сыктывкарцев хотят отдыхать раздельно от своих партнеровФото из архива

Недавнее исследование платформы SuperJob выявило, что 7% экономически активных жителей Сыктывкара предпочитают отдыхать без своих возлюбленных. Согласно опросу, 52% жителей столицы Коми уже отдыхали или планируют провести отпуск вместе с супругом, а 30% испытывают трудности в организации совместного отдыха из-за невозможности синхронизировать отпуска.

Кроме того, 7% сознательно избирают раздельный отдых для избежания финансовых сложностей. Предпочтения зависят также от возраста: среди горожан младше 34 лет 61% согласовывают отпуск с партнёром, тогда как у людей старше 45 лет эта цифра снижается до 51%.

Люди, официально состоящие в браке, чаще координируют свои отпускные планы (53%), чем те, кто находится в незарегистрированных отношениях (42%). Эти данные подчеркивают разнообразие подходов к планированию отпусков и значимость учета личных обстоятельств при организации совместного отдыха.

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