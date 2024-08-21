В Сыктывкаре на этой неделе закроется пляж в местечке Кируль

Кирульский пляж в Сыктывкаре будет закрыт уже на этой неделе. Это единственное место в городе, где официально разрешено купание. О завершении его работы было объявлено в мэрии столицы, соответствующий документ подписал городской глава Владимир Голдин.

Согласно принятому постановлению, пляж будет недоступен для отдыхающих уже с пятницы, 23 августа, на территории установят знаки о запрете купания. Дополнительно, с этого дня прекратит свою работу и спасательный пункт.