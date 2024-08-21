В Сыктывкаре на этой неделе закроется пляж в местечке Кируль
- 19:00 21 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Кирульский пляж в Сыктывкаре будет закрыт уже на этой неделе. Это единственное место в городе, где официально разрешено купание. О завершении его работы было объявлено в мэрии столицы, соответствующий документ подписал городской глава Владимир Голдин.
Согласно принятому постановлению, пляж будет недоступен для отдыхающих уже с пятницы, 23 августа, на территории установят знаки о запрете купания. Дополнительно, с этого дня прекратит свою работу и спасательный пункт.
Отметим, что такое решение было принято с учетом погодных условий, так как ночи становятся все холоднее.
Напомним, что в этом году пляжный сезон официально стартовал 3 июля, хотя жители и гости столицы могли посещать пляж и раньше.