Вернется в сентябре: Вильфанд рассказал, когда на самом деле закончится лето в 2024 году - снова будет жарко
- 15:15 22 августа
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- Служба новостей
Будет ли бабье лето, стоит ли запасаться резиновыми сапогами и как долго продержится тепло в 2024 году. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на перспективу.
Синоптик напомнил, что жара никуда пока не уходит. В некоторых регионах страны ближайшие дни воздух может прогреться до плюс 38. В начале новой недели местами будет теплее климатической нормы на 6-11 градусов.
По прогнозам, климатическое лето в европейской части России в этом году продлится до середины сентября. А заморозки могут случиться уже во второй половине первого осеннего месяца. И хоть время прихода бабьего лета пока неизвестно, осень, судя по всему, будет приятной.
Предстоит порадоваться и любителям бархатного сезона. Тот, кто не успел отдохнуть летом, может наверстать упущенное в сентябре и октябре. По словам Вильфанда, бархатный сезон в 2024 году продлится дольше обычного. В начале сентября температура воды в Черном море составит плюс 26 градусов, а воздух будет прогреваться до плюс 33, пишет ktv-ray.ru.