Вернется в сентябре: Вильфанд рассказал, когда на самом деле закончится лето в 2024 году - снова будет жарко

Будет ли бабье лето, стоит ли запасаться резиновыми сапогами и как долго продержится тепло в 2024 году. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на перспективу.

Синоптик напомнил, что жара никуда пока не уходит. В некоторых регионах страны ближайшие дни воздух может прогреться до плюс 38. В начале новой недели местами будет теплее климатической нормы на 6-11 градусов.