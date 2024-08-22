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Умные дачники готовят почву для озимого чеснока в августе — вносят это удобрение

Умные дачники готовят почву для озимого чеснока в августе — вносят это удобрениеfreepik.com

Большинство дачников высаживают озимый чеснок в конце сентября – начале октября. Однако место для будущей посадки нужно подготовить заранее, чтобы почва успела насытиться всем необходимым. В первую очередь необходимо перекопать почву, а после этого внести важное удобрение из 4 компонентов, которое обеспечит в будущем превосходный урожай. 

Портал Белновости рассказал, что за месяц – полтора до посадки чеснока под перекопку вносится перепревший навоз с сульфатом калия, суперфосфатом и мелом (он выступит в роли раскислителя). На 10 килограммов навоза потребуется по 1 столовой ложке каждого ингредиента. 

Благодаря такой обработке вы восстановите плодородность грунта и получите максимальные шансы на богатый и качественный урожай чеснока в следующем году. 

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