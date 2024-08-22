Умные дачники готовят почву для озимого чеснока в августе — вносят это удобрение

Большинство дачников высаживают озимый чеснок в конце сентября – начале октября. Однако место для будущей посадки нужно подготовить заранее, чтобы почва успела насытиться всем необходимым. В первую очередь необходимо перекопать почву, а после этого внести важное удобрение из 4 компонентов, которое обеспечит в будущем превосходный урожай.

Портал Белновости рассказал, что за месяц – полтора до посадки чеснока под перекопку вносится перепревший навоз с сульфатом калия, суперфосфатом и мелом (он выступит в роли раскислителя). На 10 килограммов навоза потребуется по 1 столовой ложке каждого ингредиента.