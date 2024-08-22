Самый красивый декоративный кустарник пора сажать в сентябре. Сад будет полыхать яркими красками
- 07:13 22 августа
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- Служба новостей
Осенний сад может быть не менее нарядным, чем летний, если использовать в оформлении кустарники, меняющие цвет листвы в конце лета. Самый эффектный и при этом морозостойкий — крылатый бересклет. В августе-сентябре его листья постепенно становятся малиново-красными, и этот карнавал цвета продолжается до конца октября.
Сентябрь — лучшее время для посадки бересклета. Оптимальное место — солнечное, без застоя воды. Растение не переносит кислые глинистые почвы. Если у вас такие — добавьте при перекопке доломитовой муки. Места бересклету нужно побольше, ведь его крона достигнет в диаметре 2-3 метров.
Сажая этот кустик, выкопайте яму поглубже, а на дно уложите дренаж из битого кирпича. Немного мела не помешает тоже.
Если хотите обеспечить растение всем необходимым, к земле, которой будете засыпать саженец, добавьте по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия, а также стакан доломитовой муки. Тромбовать почву вокруг корней следует тщательно, чтобы не было пустот. Затем кустик поливают и мульчируют.
Осенью бересклету надо будет просто привыкнуть к новому месту. Если погода сухая, поливайте его небольшими порциями. Когда придут морозы, приствольный круг рекомендуют укрыть слоем листьев. Это нужно лишь в первый год, подросший кустик перенесёт суровые перемены погоды, пишет oka.fm.