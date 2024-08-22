Самый красивый декоративный кустарник пора сажать в сентябре. Сад будет полыхать яркими красками

Осенний сад может быть не менее нарядным, чем летний, если использовать в оформлении кустарники, меняющие цвет листвы в конце лета. Самый эффектный и при этом морозостойкий — крылатый бересклет. В августе-сентябре его листья постепенно становятся малиново-красными, и этот карнавал цвета продолжается до конца октября.

Сентябрь — лучшее время для посадки бересклета. Оптимальное место — солнечное, без застоя воды. Растение не переносит кислые глинистые почвы. Если у вас такие — добавьте при перекопке доломитовой муки. Места бересклету нужно побольше, ведь его крона достигнет в диаметре 2-3 метров.