В Коми ребенок перевел мошенникам 85 тысяч рублей с карты бабушки
- 17:30 21 августа
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- Инесса Богатая
В отделение полиции Ижемского района поступило заявление от 62-летней местной жительницы о факте мошенничества, пострадавшими от которого оказались она и её 12-летняя внучка.
По сообщениям пресс-службы МВД по Коми, стало известно, что девочка обнаружила рекламу в онлайн-приложении, предлагающую заработок за просмотр видео, и попала в общение с мошенником через чат-бот. Преступник попросил девочку прислать фото банковской карты взрослого родственника для перечисления награды, затем потребовал оплату комиссии, угрожая штрафами и тюрьмой.
Испуганная девочка, следуя инструкциям мошенника, изменила пароль в личном кабинете бабушки, оформила кредитную карту и перевела 85 тысяч рублей. Вторая транзакция была отклонена, и карта заблокирована. Мошенник перестал выходить на связь и удалил переписку.
Через месяц бабушка заметила пропажу денег. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”.