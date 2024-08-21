В Коми ребенок перевел мошенникам 85 тысяч рублей с карты бабушки

В отделение полиции Ижемского района поступило заявление от 62-летней местной жительницы о факте мошенничества, пострадавшими от которого оказались она и её 12-летняя внучка.

По сообщениям пресс-службы МВД по Коми, стало известно, что девочка обнаружила рекламу в онлайн-приложении, предлагающую заработок за просмотр видео, и попала в общение с мошенником через чат-бот. Преступник попросил девочку прислать фото банковской карты взрослого родственника для перечисления награды, затем потребовал оплату комиссии, угрожая штрафами и тюрьмой.