Жители Коми стали меньше врать в своих резюме
- 16:45 21 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В исследовании, проведенном службой hh.ru, было опрошено более 500 работодателей по всей стране, чтобы выяснить частоту лжи соискателей и изменения этой ситуации за последние пять лет. В 2019 году 80% работодателей в Коми встречались с ложью в резюме, к 2024 году этот показатель снизился до 68%.
Соискатели стали чаще скрывать прежние места работы (с 60% в 2019 году до 78% в 2024 году); это наиболее характерно для массового линейного персонала и юристов. Доля тех, кто указывает вымышленные места работы, возросла с 10% в 2019 году до 25% в 2024 году, особенно среди обслуживающего и домашнего персонала. Указание несуществующих навыков снизилось с 70% в 2019 году до 55% в 2024 году, чаще всего среди IT-специалистов, медиков и работников фитнеса и красоты. Преувеличение стажа и образования часто встречается среди IT-специалистов, медиков и строителей.
Работодатели стали менее строгими к неправдивым сведениям соискателей на фоне нехватки кадров, и число отказов уменьшилось с 54% в 2019 году до 50% в 2024 году. Основным методом выявления обмана остаются собеседования (80% в 2024 году и 78% в 2019 году). Эффективным способом также является проверка резюме с трудовой книжкой (42% в 2024 году). Запросы в предыдущие места работы стали реже использовать (с 31% в 2019 году до 24% в 2024 году). Современные HR-технологии помогают выявлять несоответствия. В 2024 году 54% компаний проверяют данные резюме с записями в трудовой книжке, половина из которых делает это до предложения оффера, а 24% переносят проверку на этап оформления кандидата.