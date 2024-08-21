Жители Коми стали меньше врать в своих резюме

В исследовании, проведенном службой hh.ru, было опрошено более 500 работодателей по всей стране, чтобы выяснить частоту лжи соискателей и изменения этой ситуации за последние пять лет. В 2019 году 80% работодателей в Коми встречались с ложью в резюме, к 2024 году этот показатель снизился до 68%.

Соискатели стали чаще скрывать прежние места работы (с 60% в 2019 году до 78% в 2024 году); это наиболее характерно для массового линейного персонала и юристов. Доля тех, кто указывает вымышленные места работы, возросла с 10% в 2019 году до 25% в 2024 году, особенно среди обслуживающего и домашнего персонала. Указание несуществующих навыков снизилось с 70% в 2019 году до 55% в 2024 году, чаще всего среди IT-специалистов, медиков и работников фитнеса и красоты. Преувеличение стажа и образования часто встречается среди IT-специалистов, медиков и строителей.