Как собрать семена петунии и сохранить их для последующей посадки: советы садоводу

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Цветоводы любят петунию за неприхотливость и пышное длительное цветение. Растение можно посадить в любом уголке сада, и оно будет радовать яркими цветами. Весной рассаду цветка всегда продают в специализированных магазинах или на рынке, но многие цветоводы предпочитают выращивать ее самостоятельно. Не все знают, что семена для этого тоже можно собрать самому. Правда, нужно знать некоторые тонкости. Разберемся, как собрать семена петунии и сохранить их до посадки. Как размножается петуния

Красивый цветок можно размножать двумя способами: вегетативным и семенным. Первый вариант больше подходит для весеннего и летнего сезона, когда с подросшего растения берут побеги-черенки. Их укореняют, высаживают и получают еще один цветочный кустик. Второй способ размножения — семенами. Их собирают, хранят в течение зимы, высевают весной. Чтобы молодое растение расцвело в начале лета, посев проводят в марте.

В магазинах семечки петуньи часто продают гранулированными. Причина проста — очень маленький размер. В диаметре семена не превышают половины миллиметра, поэтому с ними сложно работать. Цвет семечек варьируется от светло-желтого до почти черного. Формируются они в семенной коробочке, которая образуется после цветения. В каждой такой коробочке находится не меньше сотни семян. Это оправдано невысокой всхожестью, ведь запас питательных веществ у таких маленьких семечек невелик.

Когда можно начинать сбор семян

В среднем массовое созревание семечек приходится на третий месяц от начала цветения. В зависимости от региона это будет август или сентябрь. Определить время сбора можно по окраске семенных коробочек. В зрелом виде они подсыхают, приобретают светло-коричневую или желтую окраску. Раньше других вызревают коробочки, которые находятся в нижней части кустиков. Важно. Зрелые коробочки растрескиваются, семена из них высыпаются. Это надо учитывать и собирать семечки до того, как они посыплются на землю.

Особенности сбора посадочного материала

Мало знать, как получить семена петунии, надо понимать, чего ждать от посадочного материала разных видов цветка. Петуния — перекрестноопыляющаяся, поэтому молодые кусты не всегда сохраняют признаки родительского растения.

Простые сорта

Сорта простых форм и однотонных окрасок дают максимально похожее на родительский куст потомство. Лучше других по наследству передается розовый, фиолетовый, белый и лиловый цвет, все их оттенки. Чаще всего меняют окраску желтый, красный и черный цвета. Они меняют оттенок или расщепляются на другие цвета. Особенно часто это происходит с черными цветами. Надо знать, что истинно черной окраски у петунии не бывает. Обычно это очень глубокий темно-пурпурный или темно-фиолетовый цвет. Поэтому сохранить его у «потомков» чаще всего не получается.

Гибриды

Эти разновидности отличаются разнообразием расцветок и форм. Среди них двух- и многоцветные окрасы с крапинками, каемочками, полосками, сеточкой, т.п. Форма цветка тоже разнится. Они могут быть бахромчатыми, с волнистыми краями лепестков, гофрированными, т.д. Основное отличие гибридов от сортов — отсутствие наследования родительских признаков новыми растениями. Поэтому многие сомневаются, можно ли собирать семена с петунии гибрида. Цветоводы-любители собирают такой посевной материал. Выросшие из него цветы не будут точно такими, как родительские, но все равно они будут красивыми.

Махровые

Махровые разновидности относятся к гибридам, но у них есть одна отличительная особенность: отсутствие семян. Они не завязываются по причине отсутствия пестиков, которые превращаются в дополнительные лепестки, что и дает цветку такую форму. Поэтому махровые разновидности можно размножить только вегетативно. Однако опытные цветоводы для их размножения используют такой способ. Высаживают около махровых гибридов простые сорта, с которых потом собирают семена. Из собранных таким способом семечек около трети даст кусты с махровыми цветками. Правда, это можно будет увидеть только после того, как они расцветут.

Петуния — растение-многолетник, только в российских широтах его выращивают как однолетнюю культуру. При необходимости сохранить редкий сорт растение можно перенести на зимовку в отапливаемую теплицу, оранжерею или просто в квартиру. После обрезки и небольшого отдыха оно будет цвести всю зиму. Весной его снова переносят на клумбу.

Как собирать семена петунии в домашних условиях

Сделать это несложно. Для начала надо определить, с каких кустов нужно собрать посевной материал. Они должны полностью соответствовать всем сортовым характеристикам, быть крепкими, здоровыми, без признаков заболеваний или порчи. Опытные цветоводы советуют собирать семена с первых крупных цветов. Их нужно отметить ниточкой или тонким шнурком, чтобы случайно не оборвать отцветший цветок. Разберем подробно, как собрать семена у петунии.

Нужно дождаться, когда выбранный цветок отцветет и высохнет. Тогда его нужно аккуратно срезать вместе с небольшой ножкой. Срезанные цветы уносят в сухое теплое помещение и раскладывают для дозаривания на светлую бумагу или ткань в хорошо освещенном месте. В это время семенная коробочка еще не созрела. Внешне она похожа на небольшой зеленый бугорок. Ей нужно вызреть, тогда она высохнет, станет коричневой. Зрелая коробочка растрескивается, внутри становятся видны мелкие семечки. Их можно извлекать и собирать для хранения.

Можно сделать иначе. В этом случае проводят сбор полностью вызревших семенных коробочек. Поскольку есть риск, что они растрескаются и семена выпадут, надо подстраховаться. Для этого готовят небольшие мешочки из натуральной ткани, надевают их на отмеченные цветки и надежно закрепляют к стебельку. Важно. Мешочек должен быть полностью воздухопроницаем и достаточно прочен, чтобы семечки не просыпались. Вызревшие коробочки срезают с растения вместе с мешочком и остатками цветка. Если они еще не раскрылись, кладут их на дозаривание, потом собирают семечки.

Как сохранить семена

Собранные семечки надо подготовить к хранению. Подготовка заключается в просушивании. Сделать это несложно. Семена раскладывают тонким слоем на бумагу или ткань, оставляют в таком виде на сутки-двое. Важно. Во время сушки на них не должны попадать прямые солнечные лучи, они вредны для семечек и снижают их качество. Кроме того, надо разделять семена от разных сортов. Их укладывают на некотором расстоянии друг от друга и обязательно подписывают, иначе легко перепутать.

Высохшие семена нужно упаковать. Лучшей упаковкой станут бумажные или тканевые пакетики. Важно. Если выбирают ткань, то только из натуральных волокон: лен, хлопок, т.п. Они гигроскопичны и хорошо пропускают воздух. Перечислим основные условия для длительного хранения посадочного материала.

Тепло. Оптимальной температурой для сохранения посадочного материала считается от 18 до 22°C. Можно хранить пакетики в комнате.

Доступ воздуха. Для хорошей сохранности посадочного материала важен нормальный воздухообмен. Герметичная упаковка способствует накоплению конденсата и загниванию семечек.

Нормальная влажность. Семена хорошо хранятся при влажности от 30 до 60%, которая считается нормой для любой квартиры. Повышение влажности крайне нежелательно, она приводит к заражению грибком и гниению.

Как подготовить посадочный материал к посеву

После хранения самостоятельно собранные семечки желательно правильно подготовить к посеву. Надо понимать, что всхожесть у цветка средняя. Стандартные в таких случаях приемы, например, калибровку или проращивание, применять нельзя, потому что семечки очень мелкие. Поэтому лучше всего подготовить семена «с запасом». Их смешивают с песком и отправляют на нижнюю полку холодильника для стратификации. Длится она два месяца. После этого можно приступать к посеву. Можно накануне замочить семечки в розовом растворе марганцовки на 20-30 минут, потом подсушить на мягкой бумаге. Это снижает риск заражения и заболеваемость.