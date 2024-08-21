Рецепт для похудения: кабачки с сыром. Едим — и килограммы уходят

Овощной ужин — идеальный вариант для человека, который находится в процессе похудения. Предлагаем вам приготовить эти прекрасные кабачки с сыром и чесноком. Они вкусные и не вредят фигуре — всего 110 ккал на 100 г.

На две порции вам потребуются два кабачка, 150 г твердого сыра, зубчик чеснока, специи сухие, соль, оливковое масло, зелень по вкусу.