В Сыктывкаре задержала мигранта из Китая: иностранец находился в России нелегально

В Сыктывкаре был обнаружен нелегальный мигрант из Китая. В течение недели из страны выслали двух граждан Узбекистана и одного гражданина Киргизии.

В течение недели сотрудники республиканских органов внутренних дел привлекли к ответственности за административные нарушения миграционных правил 29 иностранных граждан. В их числе оказался нелегально находившийся на территории Сыктывкара гражданин Китая. За прошедшую неделю были депортированы два гражданина Узбекистана и один гражданин Киргизии.