В Сыктывкаре задержала мигранта из Китая: иностранец находился в России нелегально
- 11:45 21 августа
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- Инесса Богатая
фото из архива
В Сыктывкаре был обнаружен нелегальный мигрант из Китая. В течение недели из страны выслали двух граждан Узбекистана и одного гражданина Киргизии.
В течение недели сотрудники республиканских органов внутренних дел привлекли к ответственности за административные нарушения миграционных правил 29 иностранных граждан. В их числе оказался нелегально находившийся на территории Сыктывкара гражданин Китая. За прошедшую неделю были депортированы два гражданина Узбекистана и один гражданин Киргизии.
С начала года процедура выдворения была применена к 84 иностранцам, а депортации подверглись 7 человек, отмечают в МВД по Коми.
Напомним, в Сыктывкаре задержали двоих юных кладменов. Полиция поймала их во время преступной деятельности.