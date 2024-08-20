В Сыктывкаре задержали молодых наркоторговцев

В Сыктывкаре задержаны двое молодых людей за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. По данным ведомства, 19-летний безработный и 17-летний студент техникума приобрели через интернет и расфасовали запрещенные вещества, чтобы продать их в столице Республики Коми.

Преступников задержали правоохранительные органы, прямо во время того, как нарушители зарывали закладку. У них нашли 10 свертков с наркотиками общим весом 27 граммов. В квартире задержанных обнаружены весы, пакеты и контейнер для хранения запрещенных психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Старшего из задержанных арестовали, младшему избрали подписку о невыезде.