Разведите две ложки соды с этим — и грязная плита отчистится в момент: Такого эффекта вы точно не ожидаете

Фото из архива "Про Города"

Жирная плита доставляет хозяйкам массу неудобств. Стоит только один раз не протереть её после приготовления пищи, и она покрывается липкими пятнами жира.

Эксперты канала «Сам сказал — Сам сделал» рассказали о простом способе чистки плиты. Обойдётесь без дорогостоящих средств.