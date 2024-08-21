Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Разведите две ложки соды с этим — и грязная плита отчистится в момент: Такого эффекта вы точно не ожидаете

Разведите две ложки соды с этим — и грязная плита отчистится в момент: Такого эффекта вы точно не ожидаетеФото из архива "Про Города"

Жирная плита доставляет хозяйкам массу неудобств. Стоит только один раз не протереть её после приготовления пищи, и она покрывается липкими пятнами жира.

Эксперты канала «Сам сказал — Сам сделал» рассказали о простом способе чистки плиты. Обойдётесь без дорогостоящих средств.

Для чистки плиты нужно будет взять пару ложек обычной питьевой соды. Размешать её с таким же количеством средства для посуды, можно добавить немного воды.
Получившуюся массу нанести густо на поверхность плиты губкой, и можно отдохнуть и выпить чаю. Спустя 10 минут начинать уборку.

Вы будете приятно удивлены, загрязнения легко отойдут от поверхности. Вскоре плита будет сиять как новая, пишет портал hibiny.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости