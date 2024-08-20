Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени несутся в канализацию со свистом
- 11:05 20 августа
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- Служба новостей
Влейте средство в барабан, и стиралка будет скрипеть от чистоты: остатки грязи, известковые отложения и плесень с грохотом устремятся в канализацию.
В отсек для порошка тоже необходимо добавить определённое средство.
Стиральная машина предназначена для стирки одежды и белья, однако это не отменяет необходимости её регулярного ухода. Иначе могут возникнуть неприятные запахи, плесень, а внутренние элементы могут покрыться накипью.
Очистить стиральную машину несложно. Главное условие — барабан должен быть пустым. Вливайте в него нужные средства и запустите цикл стирки.
Эффективно вычистить грязь даже из самых труднодоступных мест помогает дуэт из лимонной кислоты и хлорсодержащего средства, в быту известного как «хлорка». Главное — правильно дозировать их в нужные отсеки.
Лимонную кислоту (100−200 граммов) насыпают в отсек для порошка. В барабан стиральной машины вливают «хлорку» (например, белизну). Хватит половины стакана концентрированной жидкости.
Затем запустите стиральную машину в режиме с максимальной температурой. За один цикл она очистится от грязи, плесени, известковых отложений, накипи и слизи.
Единственный минус метода — резкий запах, который может возникнуть во время стирки. Его нельзя вдыхать. После процедуры тщательно проветрите помещение, чтобы избежать негативного воздействия, советуют эксперты блога Eldorado.ru.