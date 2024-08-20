Врезался в столб и погиб: появились подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре с участием мотоцикла

Фото УГИБДД МВД по Коми

Появились подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре, где погиб мотоциклист. Выяснилось, что байкер врезался в фонарный столб. По информации Госавтоинспекции Коми, инцидент произошел вчера, 19 августа, около половины одиннадцатого вечера. Мужчина 33-х лет, управляя мотоциклом марки Honda, ехал по Октябрьскому проспекту от улицы Тентюковская в сторону улицы Петрозаводская.

Вблизи торгового центра "Макси" байкер потерял контроль над управлением и врезался в фонарный столб, стоящий с правой стороны дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Согласно данным Госавтоинспекции, погибший получил водительское удостоверение в 2014 году.