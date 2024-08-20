Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Врезался в столб и погиб: появились подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре с участием мотоцикла

Врезался в столб и погиб: появились подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре с участием мотоциклаФото УГИБДД МВД по Коми

Появились подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре, где погиб мотоциклист. Выяснилось, что байкер врезался в фонарный столб.

По информации Госавтоинспекции Коми, инцидент произошел вчера, 19 августа, около половины одиннадцатого вечера. Мужчина 33-х лет, управляя мотоциклом марки Honda, ехал по Октябрьскому проспекту от улицы Тентюковская в сторону улицы Петрозаводская.

Вблизи торгового центра "Макси" байкер потерял контроль над управлением и врезался в фонарный столб, стоящий с правой стороны дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Согласно данным Госавтоинспекции, погибший получил водительское удостоверение в 2014 году.

Напомним, ранее в Коми другой байкер перевернулся на мотоцикле и попал в больницу. 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего его "байк" опрокинулся.

...

  • 0

Популярное

Последние новости