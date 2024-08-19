В Печоре молодой мужчина опрокинулся на мотоцикле и попал в больницу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мотоциклист из Печоры после аварии попал в больницу. Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции. Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировали вчера, 18 августа. Молодой байкер 21-го года, управляя мотоциклом марки Regulmoto, двигался по Печорскому проспекту от улицы Железнодорожной в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №102 по Печорскому проспекту он потерял контроль над транспортным средством, и в результате мотоцикла опрокинуло на проезжую часть.

Байкер получил закрытые переломы костей левой голени со смещением. Его госпитализировали в больницу. В Госавтоинспекции также добавили что в момент аварии пострадавший находился в мотошлеме.