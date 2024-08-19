В Печоре молодой мужчина опрокинулся на мотоцикле и попал в больницу
- 09:00 19 августа
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- Татьяна Зубова
Мотоциклист из Печоры после аварии попал в больницу. Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировали вчера, 18 августа. Молодой байкер 21-го года, управляя мотоциклом марки Regulmoto, двигался по Печорскому проспекту от улицы Железнодорожной в сторону улицы Космонавтов. В районе дома №102 по Печорскому проспекту он потерял контроль над транспортным средством, и в результате мотоцикла опрокинуло на проезжую часть.
Байкер получил закрытые переломы костей левой голени со смещением. Его госпитализировали в больницу. В Госавтоинспекции также добавили что в момент аварии пострадавший находился в мотошлеме.
Напомним, ранее в столице Коми другого байкера арестовали полицейские. Дело в том, что молодой человек "рассекал" по улицам Эжвы, однако прав на управление данным видом транспорта у парня не было.