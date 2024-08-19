В Сыктывкаре открыли движение для автомобилистов по улице Советской

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В Сыктывкаре возобновлено движение транспорта по улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Ранее на данном участке, силами ПАО "Т Плюс", были проведены работы по ремонту тепловых сетей. Эти мероприятия были разбиты на несколько этапов.

В связи с открытием улицы Советской, в течение сегодняшнего дня начнется демонтаж дорожных знаков на Стефановской площади, и уже с завтрашнего дня движение транспорта по этой площади будет прекращено.

Автобусы, следующие по маршрутам №№ 1, 3, 12, 23, 25, 26, 46, 103 и 126, вновь будут двигаться по привычным для горожан маршрутам через улицу Советскую.