Жители Коми за неделю отдали аферистам свыше 30 миллионов рублей

В Коми за прошлую неделю 45 человек стали жертвами мошенников, потеряв более 30, 8 миллиона рублей. Несмотря на предупреждения полиции о схемах обмана, многие утратили бдительность и подверглись кибератакам, сообщает МВД по Коми.

В Усинске сварщик (1997 г.р.) потерял 4, 5 миллиона рублей после общения с мошенником, обещавшим быстрый заработок на бирже. В Корткеросском районе 38-летний мужчина также лишился 4, 3 миллиона рублей, доверившись аналогичной схеме.