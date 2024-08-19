Жители Коми за неделю отдали аферистам свыше 30 миллионов рублей
- 20:30 19 августа
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми за прошлую неделю 45 человек стали жертвами мошенников, потеряв более 30, 8 миллиона рублей. Несмотря на предупреждения полиции о схемах обмана, многие утратили бдительность и подверглись кибератакам, сообщает МВД по Коми.
В Усинске сварщик (1997 г.р.) потерял 4, 5 миллиона рублей после общения с мошенником, обещавшим быстрый заработок на бирже. В Корткеросском районе 38-летний мужчина также лишился 4, 3 миллиона рублей, доверившись аналогичной схеме.
Жительницу Усинска (1972 г.р.) промотал лжесотрудник службы безопасности, который запугал её и склонил к оформлению "встречного" кредита. Женщина перевела около 3 миллионов рублей на "безопасный" счёт.
По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". МВД призывает жителей не доверять незнакомцам, обещающим быстрый заработок или предупреждающим о несанкционированных банковских операциях. Для защиты сбережений рекомендуется обращаться на горячую линию вашей финансовой организации.