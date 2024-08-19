В Сыктывкаре школа в местечке Емваль откроет свои двери для учеников уже 2 сентября
- 10:45 19 августа
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- Инесса Богатая
Скриншот из видеообращения Владимира Уйба
Губернатор Республики Коми Владимир Уйба проверил готовность новой школы в Эжвинском районе Сыктывкара. Об этом он сообщил в своем очередном видеообращении.
Школа в районе Емваль, рассчитанная на 825 учеников, будет готова принять детей 2 сентября.
Владимир Уйба подчеркнул, что школа инновационна в проектных решениях. По словам Главы, здание светлое, просторное, с тремя залами для занятий мультидисциплинарным спортом и большим актовым залом.
Важно добавить, что этот современный образовательный комплекс в районе Емваль был построен благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, в одном из городов Республики Коми водитель мотоцикла опрокинулся прямо на дороге.