Стала известна программа празднования Дня республики

22 августа в Сыктывкаре состоится выступление группы "Песняры" в рамках Дня республики Коми, как сообщила министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова. Основные торжества пройдут в столице республики, включая возрождение фестиваля "Шондiбан", где в парке имени Кирова будут представлены традиционные обряды и народные праздники всех 13 муниципалитетов.

На Стефановской площади с 11:00 до 22:00 состоится масштабный концерт с участием местных коллективов и приглашенных артистов, включая танцоров United Bit и ансамбль "Песняры". Ожидаются также другие гости, чьи имена пока не раскрыты.