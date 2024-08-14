Стала известна программа празднования Дня республики
- 16:45 14 августа
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- Инесса Богатая
22 августа в Сыктывкаре состоится выступление группы "Песняры" в рамках Дня республики Коми, как сообщила министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова. Основные торжества пройдут в столице республики, включая возрождение фестиваля "Шондiбан", где в парке имени Кирова будут представлены традиционные обряды и народные праздники всех 13 муниципалитетов.
На Стефановской площади с 11:00 до 22:00 состоится масштабный концерт с участием местных коллективов и приглашенных артистов, включая танцоров United Bit и ансамбль "Песняры". Ожидаются также другие гости, чьи имена пока не раскрыты.
Программа праздника включает автопробег, открытие обновленных аллей возле школы №12 и у бассейна, спортивные мероприятия, проверку здоровья на парковке у "Ростелекома" и развлекательную программу.
В этот день пройдет шестой гастрономический фестиваль "Шаньгафест", включающий деловую программу для специалистов общественного питания и открытую гастрономическую площадку. Обучающий семинар для рестораторов начнется 20 августа, а 22 августа торжества пройдут на участке от пересечения улиц Коммунистической и Советской, и сквер возле Стефановской площади будет открыт для пикников.