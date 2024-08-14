Сыктывкарка через суд выселила из квартиры родного сына

Сыктывкара через суд выселила сына из квартиры, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, сын покинул квартиру в 16 лет, переехав к отцу на другой адрес, однако его регистрация осталась у матери. Более года назад он покинул столицу республики и переехал в другой город. Сейчас его местонахождение неизвестно, но иногда он присылает смс-сообщения, подтверждая, что с ним все в порядке. После выхода на пенсию женщина столкнулась с финансовыми трудностями, особенно в оплате коммунальных услуг, которые начисляются с учетом прописанного сына. В ближайшее время она планирует продать квартиру, но регистрация сына создает ей препятствия.