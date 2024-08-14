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Сыктывкарка через суд выселила из квартиры родного сына

Сыктывкарка через суд выселила из квартиры родного сынаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкара через суд выселила сына из квартиры, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как следует из материалов дела, сын покинул квартиру в 16 лет, переехав к отцу на другой адрес, однако его регистрация осталась у матери. Более года назад он покинул столицу республики и переехал в другой город. Сейчас его местонахождение неизвестно, но иногда он присылает смс-сообщения, подтверждая, что с ним все в порядке. После выхода на пенсию женщина столкнулась с финансовыми трудностями, особенно в оплате коммунальных услуг, которые начисляются с учетом прописанного сына. В ближайшее время она планирует продать квартиру, но регистрация сына создает ей препятствия.

Судебное разбирательство прошло заочно, без присутствия ответчика. Было установлено, что квартира принадлежит истцу на праве собственности. Тут прописан и ответчик, который продолжал числиться на момент вынесения решения. О наличии недвижимости на территории России, принадлежащей ответчику, сведений не найдено. Ответчик давно не проживает по данному адресу, коммунальные услуги не оплачивает, его вещей в квартире нет.

Не было представлено доказательств заключения соглашения о пользовании квартирой между истцом и ответчиком. Законных оснований для того, чтобы ответчик сохранял право пользоваться квартирой, в материалах дела не установлено. При этом прописка ответчика нарушает права женщины, мешая ей пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Согласно законодательству собственник имеет право требовать устранения любых нарушений права владения, пользования и распоряжения своим имуществом,

В итоге суд признал молодого человека утратившим право пользования квартирой и снят с регистрационного учета. Заочное решение еще не вступило в законную силу.

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