В Коми сотрудница аптеки смогла отсудить у недобросовестного работодателя более 50 тысяч рублей
- 20:45 13 августа
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- Инесса Богатая
Интинский городской суд рассмотрел иск заведующей аптеки № 55 к компании "Фармация" о взыскании задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. Сообщает пресс-служба судов Коми.
Согласно информации суда, задолженность за май 2024 года и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении составили 93 027 рублей.
В ходе судебного процесса ответчик выплатил задолженность и частично компенсировал неиспользованный отпуск.
Суд постановил взыскать с компании в пользу работника 49 819 рублей 29 копеек, компенсацию за задержку выплаты зарплаты и неиспользованный отпуск в размере 5 343 рубля 97 копеек, а также компенсацию за моральный ущерб.
Решение суда еще не вступило в силу.
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