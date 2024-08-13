Житель Коми купил наркотики через интернет для личного пользования: теперь его ждет срок

Усинский городской суд рассмотрел дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении крупной партии наркотиков. Информацию об этом представила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Суд установил, что в конце января 2024 года житель Усинска приобрел для личного пользования наркотические средства через интернет. После оплаты и получения сведений о местонахождении тайника, мужчина отправился в лес рядом с городом. Достав сверток с наркотиками, он направился к своему автомобилю, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.