Житель Коми купил наркотики через интернет для личного пользования: теперь его ждет срок
- 20:30 13 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Усинский городской суд рассмотрел дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении крупной партии наркотиков. Информацию об этом представила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
Суд установил, что в конце января 2024 года житель Усинска приобрел для личного пользования наркотические средства через интернет. После оплаты и получения сведений о местонахождении тайника, мужчина отправился в лес рядом с городом. Достав сверток с наркотиками, он направился к своему автомобилю, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Постановление пока еще не вступило в законную силу.