Сыктывкарская молодежь считает, что придерживается ЗОЖ чаще, чем старшее поколение

Жители Сыктывкара в возрасте до 34 лет чаще придерживаются здорового образа жизни, чем старшие поколения. В результате опроса сервиса SuperJob выяснилось, что 70% опрошенных считают себя приверженцами ЗОЖ: 19% полностью уверены, 51% склоняются к такому мнению. 30% участников опроса признались, что ЗОЖ их не касается: 5% однозначно уверены в этом, 25% считают, что их образ жизни скорее нездоровый.

Среди мужчин, уверенных в своем приверженности ЗОЖ, оказалось 23%, а среди женщин — 15%. Каждый четвертый житель Сыктывкара до 34 лет назвал себя сторонником ЗОЖ, тогда как среди старше 45 лет таких только 17%. Среди убеждённых сторонников ЗОЖ преобладают инженеры, менеджеры по продажам, экономисты и учителя.