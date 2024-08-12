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Сыктывкарская молодежь считает, что придерживается ЗОЖ чаще, чем старшее поколение

Сыктывкарская молодежь считает, что придерживается ЗОЖ чаще, чем старшее поколениеФото из архива "Про Город"

Жители Сыктывкара в возрасте до 34 лет чаще придерживаются здорового образа жизни, чем старшие поколения. В результате опроса сервиса SuperJob выяснилось, что 70% опрошенных считают себя приверженцами ЗОЖ: 19% полностью уверены, 51% склоняются к такому мнению. 30% участников опроса признались, что ЗОЖ их не касается: 5% однозначно уверены в этом, 25% считают, что их образ жизни скорее нездоровый.

Среди мужчин, уверенных в своем приверженности ЗОЖ, оказалось 23%, а среди женщин — 15%. Каждый четвертый житель Сыктывкара до 34 лет назвал себя сторонником ЗОЖ, тогда как среди старше 45 лет таких только 17%. Среди убеждённых сторонников ЗОЖ преобладают инженеры, менеджеры по продажам, экономисты и учителя.

На вопрос о том, что включает в себя ЗОЖ, 6 из 10 респондентов указали занятия спортом, зарядку и физическую активность. 51% считают, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание, а 42% отметили отсутствие вредных привычек. Также называли режим дня (16%) и спокойствие с позитивным настроем (9%).

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