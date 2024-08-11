Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус прямо как из бочки

Огурцы, соленные холодным способом, — это хрустящая овощная закуска, приготовленная без уксуса и других кислот. Ее секрет — в естественном брожении. Делимся простым рецептом соленых огурцов в банке 1 л.

Ингредиенты

Огурцы (маленькие) — 1 кг или чуть меньше

Соль — 1 ст. л.

Укроп — 1 зонтик

Чеснок — 3 зубчика

Листья смородины — 2-3 шт.

Приправы (тмин, горчица, кориандр или другие) — по 1 ч. л. или по вкусу

Вода

Способ приготовления

Залейте огурцы ледяной водой и оставьте на два часа. Срежьте кончики.