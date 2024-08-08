Облачно и тепло: погода в Коми 8 августа

В республике Коми 8 августа прогнозируется переменная облачность. При этом вероятность осадков в отличие от вчерашнего дня незначительная, сообщают специалисты регионального ЦГМС.

В ночные часы в северо-восточной части Коми местами установится туман. Ветер северо-восточного или восточного направления достигнет скорости порядка 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +1 до +6С, в некоторых муниципалитетах на юге региона может быть теплее — до +8…+13С. Днем воздух прогреется до +19…+24С, а на крайнем северо-востоке дневной максимум составит +14…+19°С.