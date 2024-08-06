В Сыктывкаре медсестра решила заработать на инвестициях и потеряла 2,4 млн рублей
- 13:45 6 августа
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- Елизавета Петрова
В полицию Сыктывкара обратилась 49-летняя медсестра из бюджетного учреждения, сообщив о мошенничестве, в результате которого она лишилась значительной суммы денег. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Коми.
По словам женщины, она наткнулась на онлайн-рекламу инвестиционного фонда, зарегистрировалась на сайте и оставила свой номер телефона. Вскоре с ней связался "финансовый консультант" через популярный мессенджер. Следуя его инструкциям, женщина взяла кредит и на протяжении нескольких дней переводила средства на указанные счета. В итоге "вложения" жительницы Сыктывкара составили около 2,4 миллиона рублей. Когда связь с консультантом оборвалась, она поняла, что обманута.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4, УК РФ "Мошенничество". Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Ранее сотрудники полиции по месту жительства предупреждали женщину о подобных случаях мошенничества.