Зарплаты жителей Коми к 2027 году вырастут до 91 тысячи рублей

К 2027 году зарплаты жителей Коми планируется увеличить до 91 тысячи рублей. Этот прогноз был представлен руководством республики. Согласно документу о социально-экономическом развитии региона, подписанному первым заместителем председателя правительства Эльмирой Ахмеевой, ожидается, что фонд заработной платы сотрудников организаций вырастет до 328,1 миллиарда рублей к указанному году.

Однако численность населения региона к тому же времени будет снижаться и достигнет 695,6 тысяч человек. Соответственно, уменьшится и рождаемость с 8,5 до 7,9 на 1000 жителей, в то время как коэффициент смертности останется без изменений, сохраняя значение 13,3 на 1000 человек.