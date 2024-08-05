Зарплаты жителей Коми к 2027 году вырастут до 91 тысячи рублей
- 20:45 5 августа
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- Елизавета Петрова
К 2027 году зарплаты жителей Коми планируется увеличить до 91 тысячи рублей. Этот прогноз был представлен руководством республики. Согласно документу о социально-экономическом развитии региона, подписанному первым заместителем председателя правительства Эльмирой Ахмеевой, ожидается, что фонд заработной платы сотрудников организаций вырастет до 328,1 миллиарда рублей к указанному году.
Однако численность населения региона к тому же времени будет снижаться и достигнет 695,6 тысяч человек. Соответственно, уменьшится и рождаемость с 8,5 до 7,9 на 1000 жителей, в то время как коэффициент смертности останется без изменений, сохраняя значение 13,3 на 1000 человек.
Ранее мы писали о том, что в Коми средняя начисленная зарплата увеличилась на 11 тысяч рублей. Комистат также подсчитал, у кого и на сколько выросли зарплаты.