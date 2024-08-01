В Коми средняя начисленная зарплата увеличилась на 11 тысяч рублей
- 21:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
Комистат сообщил, что в мае средняя заработная плата по региону до налоговых вычетов достигла 97 тысяч рублей. Самые высокие доходы имеют работники нефтяной отрасли, наименьшие — официанты, горничные и продавцы.
Данные по средней заработной плате публикуются с задержкой в несколько месяцев, что объясняется необходимостью выплаты заработной платы за предыдущий месяц перед предоставлением информации в ведомство. Поэтому Комистат опубликовал сведения за первые пять месяцев этого года только 1 августа.
Средняя зарплата в мае 2024 года составила 97 402 рубля, что на 12,5% больше по сравнению с маем 2023-го. Это номинальная начисленная зарплата, то есть сумма до вычета налогов. Реальный прирост заработной платы (с учетом инфляции) был менее значителен и составил лишь 4,7%.
В апреле средняя начисленная зарплата была на 11 527 рублей меньше, чем в мае.
За первые пять месяцев 2024 года средняя зарплата составила 84 648 рублей, что на 12,9% больше, чем за тот же период в 2023 году (с поправкой на инфляцию это рост на 5,2%).
Самые высокие доходы в Республике Коми имеют работники предприятий по добыче полезных ископаемых, чья средняя начисленная зарплата за январь-май 2024 года составляла 169,4 тыс. рублей. Второе место занимают специалисты по транспортировке и хранению с зарплатой 139,4 тыс. рублей. На третьем месте находятся ученые, у которых зарплата составила 109,5 тыс. рублей. Наименьшие доходы у работников в сфере недвижимости (50,3 тыс.), гостиничного бизнеса и общепита (49,6 тыс.) и розничной торговли (49,2 тыс. рублей).
Комистат также проанализировал рост зарплат по различным отраслям. В деревообрабатывающей промышленности заработные платы выросли на 25% (по сравнению с данными за январь-май 2024 и 2023 годов), в научной сфере — на 20,3%, в розничной торговле — на 18,7%.