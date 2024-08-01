В Коми средняя начисленная зарплата увеличилась на 11 тысяч рублей

Комистат сообщил, что в мае средняя заработная плата по региону до налоговых вычетов достигла 97 тысяч рублей. Самые высокие доходы имеют работники нефтяной отрасли, наименьшие — официанты, горничные и продавцы.

Данные по средней заработной плате публикуются с задержкой в несколько месяцев, что объясняется необходимостью выплаты заработной платы за предыдущий месяц перед предоставлением информации в ведомство. Поэтому Комистат опубликовал сведения за первые пять месяцев этого года только 1 августа.