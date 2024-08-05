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Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму

Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму

Делимся еще одним рецептом маринованных огурцов. На этот раз советуем вам финский способ. Попробуйте добавить в маринованные огурцы горчицу. Получится очень вкусная заготовка на зиму, пишет news.ru.

Ингредиенты

  • Огурцы крепкие— 1,5 кг;
  • горчица в зернах — 2 ч. л.;
  • уксус — 100 мл;
  • сахарный песок — 100 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • вода — 1 л;
  • лист лавровый — 3-4 шт.

Способ приготовления

Хорошенько вымойте огурцы, а затем оставьте в прохладной воде на пару часов, чтобы они вышли более крепкими и хрустящими.

Тем временем займитесь банками: вымойте, простерилизуйте.

У огурцов отрежьте концы, нарежьте небольшими брусочками толщиной 2–3 см.

Займемся маринадом: в кастрюлю с водой забросим соль, сахар, пару ложек горчицы и несколько лавровых листиков. Доведите смесь до кипения и залейте туда же уксус.

Затем отправьте в ту же емкость огурцы, проварите их минут 5.

Выключите плиту, разлейте смесь по банкам. Завинтите крышки, переверните так, чтобы дно было сверху. Укутайте в полотенце или одеяло и оставьте на ночь. Хранить заготовку следует в холодном месте.

Вот еще любопытная информация о маринованных огурцах по финскому рецепту:

  • калорийность — 30 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около суток (вместе со временем маринования).

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