Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму

Делимся еще одним рецептом маринованных огурцов. На этот раз советуем вам финский способ. Попробуйте добавить в маринованные огурцы горчицу. Получится очень вкусная заготовка на зиму, пишет news.ru.

Ингредиенты

Огурцы крепкие— 1,5 кг;

горчица в зернах — 2 ч. л.;

уксус — 100 мл;

сахарный песок — 100 г;

соль — 2 ст. л.;

вода — 1 л;

лист лавровый — 3-4 шт.

Способ приготовления

Хорошенько вымойте огурцы, а затем оставьте в прохладной воде на пару часов, чтобы они вышли более крепкими и хрустящими.