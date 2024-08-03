За прошедшие полгода картофель в Коми подорожал в два раза

Инфляция на потребительском рынке за первые шесть месяцев 2024 года составила 104,3%, по сравнению с 103,6% за аналогичный период прошлого года, сообщает Комитет.

Цены на продовольственные товары выросли на 2,3%. Наиболее заметное подорожание наблюдалось у картофеля, который стал дороже в два раза. Кроме того, цены на сахар, фрукты и цитрусовые увеличились на 9%. В то же время, яйца подешевели на 16%, а овощи — на 12%.