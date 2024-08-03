За прошедшие полгода картофель в Коми подорожал в два раза
- 20:30 3 августа
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- Служба новостей
Инфляция на потребительском рынке за первые шесть месяцев 2024 года составила 104,3%, по сравнению с 103,6% за аналогичный период прошлого года, сообщает Комитет.
Цены на продовольственные товары выросли на 2,3%. Наиболее заметное подорожание наблюдалось у картофеля, который стал дороже в два раза. Кроме того, цены на сахар, фрукты и цитрусовые увеличились на 9%. В то же время, яйца подешевели на 16%, а овощи — на 12%.
Индекс цен на непродовольственные товары в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 103,5%. Цены на ювелирные изделия выросли на 34%. Также подорожали на 4-5% легковые автомобили, автомобильный бензин, медицинские товары, строительные материалы, табачные изделия, мебель, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. В то же время, на дизельное топливо и фарфорово-фаянсовую посуду цены снизились на 1% и менее.
Цены и тарифы на услуги за первое полугодие 2024 года увеличились на 7,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на услуги в сфере зарубежного и внутреннего туризма — 35% и 33% соответственно, а также на пассажирский транспорт — 34%. Тарифы на страховые услуги снизились на 1%, а на посреднические и прочие услуги остались без изменений, пишет komiinform.ru.