В Сыктывкаре завершились поиски мужчины с голубыми глазами

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего горожанина Данила Семенова. О прекращении поисков сообщает ПСО "ЛизаАлерт" в Коми. Напомним, с 16 июля 2024 года местонахождение мужчины было неизвестно. На данный момент он найден живым. Его безопасности и здоровью ничего не угрожает.

Отряд благодарит всех участников поиска и просит остановить репосты.

Напомним, ранее сразу два человека пропали в поселке Югыдьяг Усть-Куломского района. Речь идет об Антоне Афонькине 39-ти лет и Дмитрие Остроумове 45-ти лет. Ориентировки на пропавших предоставили в поисковом отряде Коми "Лиза Алерт".