В Сыктывкаре завершились поиски мужчины с голубыми глазами
- 16:30 3 августа
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- Служба новостей
В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего горожанина Данила Семенова. О прекращении поисков сообщает ПСО "ЛизаАлерт" в Коми.
Напомним, с 16 июля 2024 года местонахождение мужчины было неизвестно. На данный момент он найден живым. Его безопасности и здоровью ничего не угрожает.
Отряд благодарит всех участников поиска и просит остановить репосты.
Напомним, ранее сразу два человека пропали в поселке Югыдьяг Усть-Куломского района. Речь идет об Антоне Афонькине 39-ти лет и Дмитрие Остроумове 45-ти лет. Ориентировки на пропавших предоставили в поисковом отряде Коми "Лиза Алерт".
Местные жители сообщают, что мужчины приехали в поселок по работе. Последний раз они выходили на связь более двух недель назад, 15 июля.