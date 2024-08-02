На пляжах Анапы ввели полный запрет на купание в Черном море: отдых безвозвратно испорчен

Фото из архива "Про Города"

Временные ограничения В последние дни в популярном курортном городе Анапа, Краснодарский край, произошел необычный инцидент. Местные власти ввели временный запрет на купание в водах Черного моря.

Причина запрета Согласно официальному заявлению, запрет распространяется как на взрослых, так и на детские группы. Причиной стала слишком низкая температура морской воды в данный момент. Обычно в это время года вода уже прогревается, однако в этом году такого не произошло.

Реакция туристов

Для многих отдыхающих запрет на купание стал неприятной неожиданностью. Ведь именно ради возможности искупаться в теплой воде многие выбирают Анапу для отдыха. Тем не менее, власти подчеркивают, что запрет временный и будет снят, как только температура воды повысится, пишет progorod76.ru.

Альтернативные развлечения

Эксперты рекомендуют туристам в Анапе сосредоточиться на других возможностях для отдыха. Город предлагает множество достопримечательностей, культурных и развлекательных мероприятий.