С 5 августа всех работающих пенсионеров ждет важное новшество

Армия российских пенсионеров, которые продолжают работать, численностью почти 8 миллионов человек по официальным данным, с нетерпением ждет индексации пенсий, замороженной уже восемь лет назад и запланированной на 2025 год. Однако до этого еще далеко – потребуется подождать 7 месяцев: индексация состоится в следующем феврале. Тем временем, важное новшество для работающих пенсионеров произойдет значительно раньше – уже 1 августа. Традиционный ежегодный перерасчет пенсий добавит к их ежемесячным выплатам почти 400 рублей. По данным Социального фонда России (СФР), в России на сегодняшний день насчитывается 7,85 миллиона официально работающих пенсионеров, что составляет около 20% от общего числа пенсионеров, зарегистрированных в СФР. Средний размер пенсии работающих пенсионеров составляет 17,6 тысяч рублей, что значительно ниже средней пенсии неработающих пенсионеров - 23,45 тысяч рублей. Причина этого разрыва очевидна: индексация фиксированной части пенсии работающих пенсионеров не проводилась с 2016 года и ожидается только в следующем году.

Все эти годы пенсии работающих пенсионеров увеличивались за счет накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) от отчислений работодателя за предыдущий год. Перерасчет для каждого работающего пенсионера проводится индивидуально в зависимости от его заработка и выплат работодателя в Соцфонд. При этом СФР ежегодно 1 августа автоматически пересчитывает страховую часть пенсии без заявлений пенсионера. По закону, максимальная надбавка не может превышать трех пенсионных коэффициентов в год, даже если пенсионер заработал больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента фиксируется на дату выхода на пенсию.

Тот же самый процесс произойдет и 1 августа 2024 года. В этом году стоимость одного балла составляет 133,05 рубля, следовательно, максимальная надбавка для работающего пенсионера составит 399,15 рубля.

Интересно, что в следующем году, когда индексация для работающих пенсионеров будет восстановлена (она будет проводиться дважды в год: с 1 февраля — на уровень инфляции, и с 1 апреля — на уровень доходов СФР), повышение пенсий 1 августа за счет накопленных коэффициентов останется.

Позитивный момент заключается в том, что власти серьезно занялись вопросом обеспечения работающих пенсионеров. Прогресс в этом направлении стал заметен недавно, а до этого, с 2016 года, эта категория пенсионеров оставалась в тени и не получала никакой индексации, только перерасчет за счет накопленных баллов.

Однако процесс движется медленно, поскольку расширение затрат на перерасчеты требует большого объема бюджетных средств. Согласно открытой статистике, официально работающие пенсионеры составляют 19% от всех граждан, зарегистрированных в Соцфонде, что составляет около 7,85 миллионов человек. Средняя пенсия этих пенсионеров - 17 600 рублей в месяц, тогда как средняя пенсия неработающего пенсионера - 23 449 рублей. Основной минус заключается в том, что величина перерасчета небольшая – максимум около 400 рублей в месяц, что вряд ли существенно повлияет на повседневную жизнь работающих пенсионеров.

Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, отмечает плюсы предстоящего перерасчета. Во-первых, индексация пенсий позволяет частично компенсировать влияние инфляции на доходы пенсионеров. С нынешним высоким уровнем инфляции (почти 8,6% в годовом исчислении), повышение пенсий важно для сохранения покупательной способности пожилых людей.

Во-вторых, автоматизация процесса перерасчета упрощает жизнь пенсионерам, устраняя необходимость подачи заявлений и подтверждения доходов.