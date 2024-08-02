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С начала года более 300 жителей Коми обратились за финансовой поддержкой при газификации жилья

С начала года более 300 жителей Коми обратились за финансовой поддержкой при газификации жильяФото Минтруда Коми

С начала 2023 года 374 жителя Республики Коми обратились за поддержкой в рамках газификации своих домов. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Владимир Уйба подчеркнул, что существует два вида поддержки: за счет федерального софинансирования и из бюджета Коми. В обоих случаях размер помощи составляет до 100 тысяч рублей.

С этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина определенным категориям граждан при догазификации жилья предоставляется материальная помощь из федерального софинансирования.

На нее могут претендовать:

  • многодетные семьи;
  • малоимущие граждане и семьи с детьми;
  • ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий, а также члены семей погибших или умерших участников и инвалидов ВОВ, ветеранов и инвалидов боевых действий;
  • участники СВО и их семьи;
  • инвалиды первой группы;
  • лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Владельцы домов из указанных категорий могут получить помощь, если после 31 декабря 2023 года заключили договор на догазификацию с "Газпром газораспределение Сыктывкар" или дополнение к ранее заключенному договору до этой даты.

Что касается республиканской меры поддержки, то из бюджета Коми помощь предоставляется:

  • малоимущим семьям и гражданам;
  • одиноким пенсионерам и проживающим пенсионерским парам;
  • семьям с двумя и более детьми до 23 лет при условии очного обучения;
  • неполным семьям с детьми до 23 лет, если те обучаются очно;
  • лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами;
  • участникам и инвалидам ВОВ;
  • семьям, где оба супруга моложе 40 лет;
  • молодым сельским специалистам до 35 лет;
  • инвалидам и ветеранам боевых действий;
  • членам семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий;
  • всем сельским семьям с детьми;
  • людям с инвалидностью всех групп;
  • мобилизованным, добровольцам, заключившим контракт, военнослужащим и сотрудникам федеральных органов - участникам СВО и их семьям.

Средства могут быть направлены на проектирование или строительство газопроводов в границах участка и внутри дома, а также на покупку и установку внутридомового оборудования и газовых счетчиков.

"Если вы заключили договоры и не оплатили работы на момент обращения за помощью, средства перечислят подрядчикам. Если все уже оплачено, деньги вернутся вам в качестве компенсации. По всем вопросам обращайтесь в центры социальной защиты населенных пунктов", - пояснил глава Коми.

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