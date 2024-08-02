С начала года более 300 жителей Коми обратились за финансовой поддержкой при газификации жилья
- 13:00 2 августа
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- Елизавета Петрова
С начала 2023 года 374 жителя Республики Коми обратились за поддержкой в рамках газификации своих домов. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Владимир Уйба подчеркнул, что существует два вида поддержки: за счет федерального софинансирования и из бюджета Коми. В обоих случаях размер помощи составляет до 100 тысяч рублей.
С этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина определенным категориям граждан при догазификации жилья предоставляется материальная помощь из федерального софинансирования.
На нее могут претендовать:
- многодетные семьи;
- малоимущие граждане и семьи с детьми;
- ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий, а также члены семей погибших или умерших участников и инвалидов ВОВ, ветеранов и инвалидов боевых действий;
- участники СВО и их семьи;
- инвалиды первой группы;
- лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.
Владельцы домов из указанных категорий могут получить помощь, если после 31 декабря 2023 года заключили договор на догазификацию с "Газпром газораспределение Сыктывкар" или дополнение к ранее заключенному договору до этой даты.
Что касается республиканской меры поддержки, то из бюджета Коми помощь предоставляется:
- малоимущим семьям и гражданам;
- одиноким пенсионерам и проживающим пенсионерским парам;
- семьям с двумя и более детьми до 23 лет при условии очного обучения;
- неполным семьям с детьми до 23 лет, если те обучаются очно;
- лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами;
- участникам и инвалидам ВОВ;
- семьям, где оба супруга моложе 40 лет;
- молодым сельским специалистам до 35 лет;
- инвалидам и ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий;
- всем сельским семьям с детьми;
- людям с инвалидностью всех групп;
- мобилизованным, добровольцам, заключившим контракт, военнослужащим и сотрудникам федеральных органов - участникам СВО и их семьям.
Средства могут быть направлены на проектирование или строительство газопроводов в границах участка и внутри дома, а также на покупку и установку внутридомового оборудования и газовых счетчиков.
"Если вы заключили договоры и не оплатили работы на момент обращения за помощью, средства перечислят подрядчикам. Если все уже оплачено, деньги вернутся вам в качестве компенсации. По всем вопросам обращайтесь в центры социальной защиты населенных пунктов", - пояснил глава Коми.