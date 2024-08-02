Житель Коми потратил выделенные государством на развитие бизнеса 250 тысяч рублей на свои нужды
- 11:45 2 августа
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- Елизавета Петрова
В Коми мужчина потратил 250 тысяч рублей, выделенные государством на развитие бизнеса, на свои нужды. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Региональное бюджетное учреждение Республики Коми под названием «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» заключило договор с местным жителем на выполнение предпринимательской деятельности по производству и продаже сувениров.
Для этих целей гражданину были выделены 250 тысяч рублей из бюджета, однако он не планировал выполнять условия соглашения и распорядился средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб государству.
Прокуратура Эжвинского района города Сыктывкара провела инспекцию соблюдения законодательства, касающегося выделения гражданам финансовых средств для заключения социальных контрактов.
Прокуратура направила результаты проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела против виновного лица. Управление МВД России по Сыктывкару начало уголовное производство по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).