Житель Коми потратил выделенные государством на развитие бизнеса 250 тысяч рублей на свои нужды

В Коми мужчина потратил 250 тысяч рублей, выделенные государством на развитие бизнеса, на свои нужды. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Региональное бюджетное учреждение Республики Коми под названием «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» заключило договор с местным жителем на выполнение предпринимательской деятельности по производству и продаже сувениров.