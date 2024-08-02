Как убрать запах пота с одежды: 5 проверенных способов

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В процессе носки одежда пропитывается потом. Есть проверенные способы, которые позволяют освежить вещи и убрать неприятный запах. Советами делятся эксперты по домоводству Мэдлин Буяно и Сара Агирре. Стирка

Стирка по всем правилам — самый простой способ убрать запах пота с одежды. Высохший пот оставляет желтые следы, от которых можно избавиться путем предварительного замачивания. Как убрать запах пота с подмышек одежды?

Перед стиркой замочите одежду в одном из таких растворов: Добавьте в 10 л теплой воды по 1 стакану соды и уксуса. Замочите вещи на 30–40 минут. Разведите 20 мл нашатырного спирта в 10 л воды и распылите раствор на одежду.

После такой обработки постирайте вещи ручным способом или в стиральной машине. При ручной стирке добавьте в воду для ополаскивания 2–3 капли натурального эфирного масла. Масло ароматизирует ткань и дополнительно смягчает волокна. Используйте кислородный отбеливатель.

Засыпьте загрязненные места подмышек порошковым отбеливателем, залейте теплой водой и постирайте через час в ручном режиме. При машинной стирке добавляйте его в контейнер для порошка.

Эксперт по домоводству Мэдлин Буяно предупреждает, что после обработки одежду нужно осмотреть. Если остались желтые пятна, повторите обработку и еще раз постирайте вещь.

Как быстро убрать запах пота с одежды?

Существуют специальные средства для устранения запаха на одежде. Они содержат активные компоненты, которые нейтрализуют или маскируют неприятные запахи. Воспользуйтесь таким предложением: Спреи с разными ароматами. Наносите их на одежду перед тем, как наденете вещь или после носки. От пятен от пота они не спасут, но выручают, когда времени на стирку нет.

Перед применением на деликатных тканях и топовых вещах обязательно тестируйте спрей на совместимость с типом ткани и расцветкой одежды. Абсорбирующие пластыри. В таком средстве содержатся вещества, впитывающие и удерживающие молекулы пота. Приклейте их на внутренней стороне одежды в проблемном месте. Оставьте на некоторое время, чтобы пот впитался, затем удалите. Для профилактики неприятных запахов от ношеной одежды используйте ароматические саше с запахом лаванды, ментола, цитрусовых. Саше разложите на полках шкафа, в комоде, в прихожей. Уже через неделю вещи будут издавать приятный аромат, который подавляет запах пота.

Народные средства

Для выведения запаха пота применяйте подручные средства, которые обладают способностью впитывать неприятные запахи и очищать структуру волокон от молекул жира.

Эффективно действуют такие средства: Соль. Разведите 1 ст. л. соли в 1 л воды. Замочите вспотевшую вещь на 20 минут в солевом растворе и постирайте в машинке в обычном режиме.

Лимонный сок

Сара Агирре, специалист по ведению домашнего хозяйства, советует смешать сок лимона с водой (1:2), добавить щепотку пищевой соды и нанести смесь на одежду с помощью губки. Смывайте пятно только холодной водой.

Сода

Доктор медицинских наук Махаммад Джубер советует сделать из соды и воды густую пасту. Вотрите смесь в загрязненные места и оставьте на 30 минут. Затем постирайте вещь.

Спирт или водка

Разведите водку с водой 1:3 и намочите ватный диск. Приложите его к загрязненному месту на 1–2 часа. Хорошо просушите вещь на воздухе. Народные средства помогают убрать пятна от пота на верхней одежде даже без стирки и химчистки. После обработки абсорбирующими веществами неприятный запах исчезает вместе с пятнами.

Отпаривание

Пар — это эффективное средство для устранения въевшегося в одежду запаха пота. Он расширяет волокна ткани и разрушает молекулы, которые вызывают неприятный запах. Одновременно происходит удаление грязи и пыли. Не пользуйтесь утюгом с функцией отпаривания. Горячая подошва утюга закрепит на ткани разводы от пота и их практически нельзя будет удалить. Для обработки пятен подойдет обычный ручной отпариватель или парогенератор.

Как убрать запах пота с одежды без стирки?

Повесьте пропитанную потом одежду на вешалку в удобном месте. Включите парогенератор или отпариватель и направьте струю пара в нужном направлении. Оттяните рукой рукав вверх, чтобы хорошо отпарить одежду в месте подмышки. В этом месте чаще всего образуются потовые отложения. Добавляйте в воду капли ароматического масла, чтобы придать одежде приятный аромат и замаскировать неприятный запах. После отпаривания вывесите одежду на свежий воздух. Пользуясь методом отпаривания, очищайте вещи из шерсти, шелка и ворсистых материалов. На верхней одежде обрабатывайте самые загрязненные места — воротники и манжеты.

Заморозка

Морозильная камера станет надежным помощником в борьбе с запахами от пота на одежде. В процессе заморозки происходит уничтожение бактерий, которые способствуют образованию неприятного запаха. Такой метод удобно применять, если вспотевшую одежду только сняли с тела и нет времени ее стирать. Главным условием для заморозки вещи станут ее размеры, поскольку большая вещь может не поместиться в морозильную камеру.

Заверните одежду в полиэтиленовый пакет и положите в морозилку на ночь. Затем достаньте ее, разверните и повесьте на пару часов на солнце просушиться и проветриться. В зимний период, когда на улице минусовая температура, замораживайте вещи просто на балконе. Повесьте на несколько часов на открытый балкон или веранду габаритные предметы гардероба, такие как пиджак, куртка, пальто. Вещь освежится и запах пота развеется.