"Жара еще вернется к нам": что говорит главный синоптик России Роман Вильфанд
- 09:20 2 августа
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Жара еще вернется в ЦФО. О существенном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская Газета".
Расчеты показывают, что в августе температура будет повышаться, - заявил специалист.
По данным Вильфанда, к завершению первой декады месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до +25 градусов, что считается комфортной для этого времени года погодой.
На текущей неделе в регионах Центрального федерального округа сохраняется прохлада: ночью температура не поднимается выше +14 градусов, а днем составляет около +20 градусов. К воскресенью ожидается небольшое повышение температуры.