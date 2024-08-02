"Жара еще вернется к нам": что говорит главный синоптик России Роман Вильфанд

Фото из архива "Про Города"

Жара еще вернется в ЦФО. О существенном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская Газета". Расчеты показывают, что в августе температура будет повышаться, - заявил специалист.

По данным Вильфанда, к завершению первой декады месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до +25 градусов, что считается комфортной для этого времени года погодой.