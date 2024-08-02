Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Жара еще вернется к нам": что говорит главный синоптик России Роман Вильфанд

"Жара еще вернется к нам": что говорит главный синоптик России Роман ВильфандФото из архива "Про Города"

Жара еще вернется в ЦФО. О существенном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская Газета".

Расчеты показывают, что в августе температура будет повышаться, - заявил специалист.

По данным Вильфанда, к завершению первой декады месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до +25 градусов, что считается комфортной для этого времени года погодой.

На текущей неделе в регионах Центрального федерального округа сохраняется прохлада: ночью температура не поднимается выше +14 градусов, а днем составляет около +20 градусов. К воскресенью ожидается небольшое повышение температуры.

...

  • 0

Популярное

Последние новости