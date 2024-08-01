В Коми детские пособия перечислят на день раньше
- 01:00 2 августа
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- Елизавета Петрова
В Коми детские выплаты будут переведены досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Так как 3 августа, когда обычно приходят выплаты, выпадает на субботу, график перечислений был скорректирован. Родители, получающие единую выплату на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также пособие на ребенка до трех лет, получат средства уже 2 числа. В этот же день будут выплачены пособия беременным женщинам.
Деньги поступят на счета в течение всего дня. Если средства не появились на счете утром, стоит подождать до конца дня.
Отделение СФР по Коми напоминает: чтобы упростить жизнь родителям, большинство детских пособий выплачиваются в один день. Как правило, выплаты приходят каждое 3-го число за предыдущий месяц.