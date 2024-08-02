Один точный признак, который выдаст самый спелый и сладкий арбуз: вам понадобится только палец
- 03:00 2 августа
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- Служба новостей
Арбузный сезон в самом разгаре, и многие люди с нетерпением ждут возможности насладиться сочной и сладкой мякотью этой ягоды. Существует множество способов выбрать спелый арбуз, но есть один малоизвестный, но эффективный прием, о котором стоит узнать.
Обычно при выборе арбуза обращают внимание на несколько признаков: сухой хвостик, форма, близкая к круглой, и желтоватое пятно на боку. Эти признаки могут указывать на спелость плода. Однако есть еще один интересный способ проверки, о котором знают не все. Этот метод заключается в попытке проткнуть кожицу арбуза натуральным человеческим ногтем. Если вам удается легко проткнуть кожуру, это может означать, что арбуз еще недостаточно созрел. В таком случае нет гарантии, что мякоть внутри будет полностью красной и сладкой.
С другой стороны, если вам приходится приложить значительное усилие, чтобы проткнуть кожуру, или это вообще не удаётся сделать, то это хороший знак. Такой арбуз, скорее всего, уже достиг нужной степени зрелости и заслуживает более пристального внимания.
Помимо этого метода, стоит обратить внимание и на другие признаки спелости арбуза. Например, кожура спелого арбуза должна быть матовой, а не глянцевой. Желтое пятно на боку должно быть ярким, кремово-желтым или даже оранжевым. При постукивании спелый арбуз издает гулкий звук, напоминающий вибрацию.
Выбор арбуза — это своего рода искусство, которое совершенствуется с опытом. Комбинируя различные методы проверки, вы сможете значительно повысить шансы выбрать действительно спелый и сладкий плод.