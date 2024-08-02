Узнала способ, как изменить цвет гортензии, и теперь она у меня самая синяя и пышная на улице, соседи просят поделиться

На насыщенность цвета гортензии влияют многие факторы, включая сорт, кислотность почвы, наличие определенных минералов и даже возраст растения. Некоторые из них владелец растения может изменить, исходя из своего вкуса.

Екатерина Ухова занимается разведением гортензий более 15 лет. За это время она изучила все особенности этого растения.

– Насыщенность цвета гортензии зависит от уровня pH почвы. В кислой среде (pH ниже 5) гортензия приобретает синий или голубой цвет. Это происходит потому, что в таких условиях растение поглощает алюминий, который придает цветкам такой оттенок. Если же почва щелочная (pH выше 7), то гортензия будет розовой или красной. Это связано с тем, что в щелочной среде алюминий недоступен для растения, поэтому в дело идет железо, которое и дает красный цвет, – рассказала Екатерина Ухова.

Чтобы изменить цвет гортензии, эксперт рекомендует применять специальные добавки. Например, если необходимо получить более насыщенный синий цвет, то добавьте в почву сульфат алюминия или сульфат аммония. Эти соединения помогут увеличить уровень алюминия в почве, и у гортензии проявится более яркий оттенок.

Если добавить в землю известь или доломит, то повысится уровень pH почвы, она станет более щелочной, и гортензия в результате будет розовой.