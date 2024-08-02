Делаю это — и не успеваю собирать урожай: созревание помидоров становится молниеносным — даже без подкормки
- 07:13 2 августа
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- Служба новостей
Каждый садовод мечтает добиться быстрого созревания помидоров, но не всегда это удаётся из-за ухудшения погодных условий, неудачных сортов культуры и прочих факторов. Если вы желаете собрать красный урожай уже в ближайшее время, то попробуйте воспользоваться хитростью опытных дачников.
Ускорить покраснение томатов без ухудшения вкусовых качеств возможно с помощью спирта. Такую технологию впервые предложили российские учёные, ведь было доказано, что этанол оказывает благоприятное воздействие на культуру, способствуя быстрому созреванию урожая.
Процедуру следует проводить в солнечный день, ведь это позволит отверстию от прокола быстро подсохнуть и затянуться. Наберите в шприц спирт или водку, сделайте в каждом томате 4 прокола и внесите небольшое количество жидкости.
Уже через несколько дней вы заметите, что помидоры начали активно буреть, однако их полное покраснение произойдёт примерно через 10 дней после процедуры. Если на культуре были замечены признаки грибкового заболевания, то следует отказаться от внесения спирта.
Стоит отметить, что такое ускорение созревания помидоров не влияет на вкусовые качества, из-за чего вы сможете насладиться сочными и сладкими плодами уже в ближайшее время. В томатах не будет ощущаться посторонний привкус, ведь постепенно этанол трансформируется в газ, информирует автор канала «О Фазенде. Загородная жизнь».