Делаю это — и не успеваю собирать урожай: созревание помидоров становится молниеносным — даже без подкормки

Каждый садовод мечтает добиться быстрого созревания помидоров, но не всегда это удаётся из-за ухудшения погодных условий, неудачных сортов культуры и прочих факторов. Если вы желаете собрать красный урожай уже в ближайшее время, то попробуйте воспользоваться хитростью опытных дачников.

Ускорить покраснение томатов без ухудшения вкусовых качеств возможно с помощью спирта. Такую технологию впервые предложили российские учёные, ведь было доказано, что этанол оказывает благоприятное воздействие на культуру, способствуя быстрому созреванию урожая.