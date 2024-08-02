Указ уже подписан: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 5 августа
- 03:07 2 августа
- 12+
- Служба новостей
Дополнительные привилегии для пенсионеров
В России введены новые меры поддержки для людей старшего возраста. С 5 августа 2024 года пожилым гражданам предоставляется возможность не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если их качество окажется неудовлетворительным. Эти изменения направлены на защиту интересов пенсионеров и создание достойных условий для их проживания.
Согласно новым нормам, если в квартире пенсионера температура не соответствует установленным стандартам на протяжении длительного времени, то оплачивать отопление ему не нужно. Аналогичным образом, при несоответствии качества горячей воды санитарным требованиям, пожилые люди могут не платить за эту услугу.
Особое внимание уделено возможности пенсионеров использовать фотографии или видеозаписи для подтверждения плохого качества коммунальных услуг. Теперь, чтобы зафиксировать нарушение, достаточно сделать снимок или видеозапись проблемы. Более того, Верховный суд Российской Федерации постановил, что при оказании некачественной услуги пожилые граждане имеют право требовать возмещение в размере 50% от ее стоимости. Это решение направлено на поддержку потребителей старшего возраста и обеспечение справедливости.
Принятые меры представляют собой значимый шаг в сторону повышения социальной защищенности пенсионеров. Они позволяют пожилым людям активно защищать свои права и добиваться компенсаций при низком качестве коммунальных услуг. Государство демонстрирует заботу о поколении пенсионеров, обеспечивая им комфортные условия для достойного проживания на заслуженном отдыхе, пишет progorodnn.ru.