Указ уже подписан: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 5 августа

Дополнительные привилегии для пенсионеров

В России введены новые меры поддержки для людей старшего возраста. С 5 августа 2024 года пожилым гражданам предоставляется возможность не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если их качество окажется неудовлетворительным. Эти изменения направлены на защиту интересов пенсионеров и создание достойных условий для их проживания.

Согласно новым нормам, если в квартире пенсионера температура не соответствует установленным стандартам на протяжении длительного времени, то оплачивать отопление ему не нужно. Аналогичным образом, при несоответствии качества горячей воды санитарным требованиям, пожилые люди могут не платить за эту услугу.