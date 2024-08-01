Готовим вкусные блюда из крыжовника: от варенья и пирогов до смузи и соуса

Лето — пора ягод, а значит, и кулинарных экспериментов! Делимся подборкой рецептов вкусных блюд из крыжовника. Вы узнаете, как приготовить варенье, пирог, смузи и не только. Густое варенье из крыжовника на зиму Начать стоит, конечно, с варенья! Вам понадобятся:

крыжовник — 1 кг;

сахар — 1 кг;

питьевая вода — 1 стакан. Промойте крыжовник, очистите от хвостиков и веточек. Переложите ягоды в глубокую кастрюлю, засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на два-три часа. Ягоды должны выделить сок. Влейте воду в глубокую кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. После закипания всыпьте в воду крыжовник с сахаром, мешайте до растворения сахара. Затем убавьте огонь и варите смесь 45 минут или дольше (чем дольше, тем гуще получится варенье). В процессе периодически помешивайте. Разлейте варенье по сухим стерилизованным банкам, закатайте крышками и дайте остыть при комнатной температуре.

Пирог-шарлотка с крыжовником

Шарлотка — простой в приготовлении и очень вкусный десерт, который идеально дополнит чаепитие. А чтобы разнообразить привычное угощение, достаточно заменить яблоки ягодами. Чтобы приготовить пирог с крыжовником, возьмите:

муку — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

яйца куриные — 3 шт.;

крыжовник — 100 г;

сливочное масло — 10 г.

Разбейте яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и перемешайте миксером до пышной консистенции. Добавьте муку, хорошо перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Влейте в форму тесто, посыпьте крыжовником. Выпекайте в духовке на 180 градусах в течение 30 минут или дольше до золотистости.

Смузи с крыжовником, бананом и маком

Любителям смузи стоит попробовать сладкий витаминный коктейль с крыжовником. Вам понадобятся:

натуральный питьевой йогурт — 200 мл;

крыжовник — 200 г;

банан — 1 шт.;

мак — 1 ч. л.;

мед по вкусу — 1 ч. л.

Банан нарежьте дольками и выложите в чашу блендера. Крыжовник промойте, очистите от хвостиков и веточек, также выложите в чашу. Следом всыпьте мак и влейте мед. Залейте йогуртом. Закройте чашу крышкой и измельчите смесь до однородности. Разлейте смузи по бокалам.

Соус из крыжовника на зиму

Этот соус напоминает ткемали и отлично дополнит мясные блюда. А еще он предназначается для длительного хранения. Вам понадобятся:

крыжовник — 700 г;

чеснок — 4 зубчика;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

уксус 9% — 1 ч. л.;

масло растительное — 1 ч. л.;

вода — 50 мл.

Крыжовник промойте, просушите и очистите от хвостиков и веточек. Пересыпьте в кастрюлю, влейте воду и оставьте на три-четыре часа. Затем поставьте ягоды на слабый огонь и тушите 10 минут до мягкости. Далее пробейте крыжовник блендером. Всыпьте сахар и соль, перемешайте и варите на слабом огне, пока сахар и соль не растворятся. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к ягодам, следом всыпьте хмели-сунели, варите еще 10 минут. Влейте масло и уксус, перемешайте, разлейте соус по стерилизованным банкам и плотно закройте.

Салат из крыжовника и моркови

Наконец, нельзя обойти стороной салаты. Для этой закуски возьмите:

крыжовник — 1 стакан;

морковь — 1 шт.;

сметану — 1 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

веточку мяты для подачи.

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Ягоды промойте, обсушите, очистите от хвостиков и нарежьте четвертинками. Соедините крыжовник и морковь в салатнике. В отдельной емкости смешайте мед и сметану, заправьте салат и дайте настояться в течение 3–5 минут. Украсьте веточкой мяты.