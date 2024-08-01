Икра вкуснее, чем в магазине: заготовку из кабачков "Дядя Ваня" варим вёдрами — и 98 банок будет мало

Икру из кабачков с говорящим названием «Дядя Ваня» можно встретить на полках магазинов. Но можно приготовить аналогичный не менее вкусный продукт и дома.

Её можно как есть сразу, так и закатывать на зиму. Список продуктов для приготовления элементарен, в сезон он есть у каждой хозяйки.