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Икра вкуснее, чем в магазине: заготовку из кабачков "Дядя Ваня" варим вёдрами — и 98 банок будет мало

Икра вкуснее, чем в магазине: заготовку из кабачков "Дядя Ваня" варим вёдрами — и 98 банок будет малоfreepik.com

Икру из кабачков с говорящим названием «Дядя Ваня» можно встретить на полках магазинов. Но можно приготовить аналогичный не менее вкусный продукт и дома.

Её можно как есть сразу, так и закатывать на зиму. Список продуктов для приготовления элементарен, в сезон он есть у каждой хозяйки.

Для приготовления икры пригодится:

  • 500 г кабачков;
  • по 100 лука и моркови;
  • 100 г болгарского перца;
  • 100 г томатов;
  • 2 зубца чеснока;
  • 40 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 2 щепоти чёрного молотого перца.

Для начала подготовим все овощи. Кабачки, перец и лук нужно очистить. С помидоров снять кожицу, обдав их предварительно крутым кипятком. Зубцы чеснока очистить от кожицы.

Необходимо подготовить большую кастрюлю с толстым дном. Овощи измельчить и каждый по отдельности обжарить на сковородке с маслом, после чего выложить их в кастрюлю.

Добавить туда же соль, сахар, перец и чеснок, готовить всё вместе 40 минут, после чего пробить блендером до однородности. Если планируете есть икру сразу, то её нужно остудить и убрать в холодильник, а если заготовить на зиму, то разложить в горячем виде по стерильным банкам, закатать, дать остыть полностью, после чего убрать на хранение, пишет hibiny.ru.

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