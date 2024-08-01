Служба инкассации Сбера обслуживает более 300 тысяч объектов по всей стране
- 14:45 1 августа
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- astakhovaxenia
1 августа 1939 года — 85 лет назад — при Госбанке СССР создали службу инкассации, и ежегодно в этот день отмечается Всероссийский день инкассатора
Инкассаторская служба Сбера была организована в 1992 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных, современных и технологичных в России. Подразделения инкассации присутствуют практически во всех уголках страны и помогают клиентам в работе с наличными. Сегодня более 17 тысяч клиентов — юридических лиц выбрали службу инкассации Сбера, кассиры более чем на 217 тысяч объектов регулярно встречают наших инкассаторов. Работу с наличными более 56 тысяч объектов банка и 32 тысяч других кредитных организаций обеспечивает команда инкассации Сбера.
Ежедневно на маршруты выезжают около 2,8 тысяч бригад инкассаторов, и каждая — на бронированном автомобиле, который является современным технологическим комплексом, работающим в слаженной связке с командой профессионалов.
Сбер постоянно внедряет технологии в работу службы инкассации. Повышается удобство и комфорт для клиентов — теперь заключить договор на инкассацию и управлять заездами можно не выходя из офиса через интернет-банк СберБизнес. Активно применяются инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют постоянно контролировать передвижение инкассаторов, предупреждают о внешних угрозах и помогают сделать маршруты быстрыми и удобными.
Сбер понимает ответственность перед своими клиентами, обеспечивая важную часть их деятельности, связанную с наличными и ценностями, поэтому постоянно заботится о высокой безопасности своих услуг: повышается профессиональная подготовка работников, используются спецконтейнеры и другие современные методы защиты.
Алексей Пономаренко, директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка:
"Служба инкассации Сбера — крупнейшая в нашей стране и одна из самых высокотехнологичных. В работу подразделений инкассации постоянно внедряются передовые технологии. Но нашей главной ценностью остаются люди. Я вижу в глазах наших инкассаторов понимание, что они являются частью большой команды Сбера и от каждого зависит наш общий результат и успех наших клиентов.
Наши ребята — настоящие профессионалы, которые помогают клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно, всегда придут на помощь и всегда рядом. Я верю, что инкассатор Сбера, собираясь утром на службу, думает не о том, что ему предстоит перевозить тяжелые сумки в опасной обстановке, а о том, что он своей ежедневной работой обеспечивает жизнеспособность экономики страны.
Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов! Пусть каждый день у вас будут спокойные маршруты. Желаю благополучия дома, успехов на службе, здоровья! Спасибо за ваш труд!".