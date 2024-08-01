Служба инкассации Сбера обслуживает более 300 тысяч объектов по всей стране

1 августа 1939 года — 85 лет назад — при Госбанке СССР создали службу инкассации, и ежегодно в этот день отмечается Всероссийский день инкассатора

Инкассаторская служба Сбера была организована в 1992 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных, современных и технологичных в России. Подразделения инкассации присутствуют практически во всех уголках страны и помогают клиентам в работе с наличными. Сегодня более 17 тысяч клиентов — юридических лиц выбрали службу инкассации Сбера, кассиры более чем на 217 тысяч объектов регулярно встречают наших инкассаторов. Работу с наличными более 56 тысяч объектов банка и 32 тысяч других кредитных организаций обеспечивает команда инкассации Сбера.

Ежедневно на маршруты выезжают около 2,8 тысяч бригад инкассаторов, и каждая — на бронированном автомобиле, который является современным технологическим комплексом, работающим в слаженной связке с командой профессионалов.

Сбер постоянно внедряет технологии в работу службы инкассации. Повышается удобство и комфорт для клиентов — теперь заключить договор на инкассацию и управлять заездами можно не выходя из офиса через интернет-банк СберБизнес. Активно применяются инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют постоянно контролировать передвижение инкассаторов, предупреждают о внешних угрозах и помогают сделать маршруты быстрыми и удобными.

Сбер понимает ответственность перед своими клиентами, обеспечивая важную часть их деятельности, связанную с наличными и ценностями, поэтому постоянно заботится о высокой безопасности своих услуг: повышается профессиональная подготовка работников, используются спецконтейнеры и другие современные методы защиты.

Алексей Пономаренко, директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка: