Уже ничего не помогает: туристы в Геленджике и Анапе массово жалуются на новую беду — отпускникам приходится туго

Фото из архива "Про Города"

Туристы, решившие провести отдых в Геленджике и Анапе, неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой — массовым нашествием комаров, которое превращается в настоящую головную боль для отпускников. Как сообщают специалисты, к этому приводит теплый климат и недостаточные меры по обработке территорий от насекомых. Поэтому отдыхающие чувствуют себя почти как в болотах.

По экспертным данным, высокая температура способствует быстрому размножению комаров, а неэффективная обработка водоемов позволяет личинкам массово развиваться. Власти Геленджика направляют средства на борьбу с насекомыми, но местные жители утверждают, что результатов это не приносит. Обработка проводилась в апреле и мае, но этого, по всей видимости, недостаточно.

"В окрестностях города много водоемов, создающих благоприятные условия для размножения комаров. Теплая зима также помогла выжить большей части личинок, что привело к их массовому появлению", — поясняет Владимир Гладун, доцент кафедры зоологии КубГУ.

Отдыхающие сообщают, что привычные средства защиты, такие как репелленты, не справляются с проблемой. В туристических чатах обсуждаются различные методы борьбы с комарами, и многие жалуются на их агрессивное поведение. Некоторые сравнивают отдых с пребывания в условиях таежной зоны, где комары буквально атакуют, как отмечается на сайте.

Местные власти объясняют, что чередование жарких дней и прохладных ночей создает идеальные условия для размножения комаров.

"Образование росы на траве и сохранение влаги в местах с деревьями способствуют их активному размножению", — комментируют в Муниципальном центре управления Геленджика.

Сейчас отдыхающие подбирают эффективные средства защиты. Кто-то рекомендует эфирные масла, такие как лаванда и мята, утверждая, что они более эффективны, чем традиционные спреи. Однако даже фумигаторы, которые становятся дефицитом в магазинах, не всегда помогают.

В Анапе и Новороссийске также наблюдается увеличение численности комаров, и местные жители ищут различные способы борьбы с ними. Например, некоторые предлагают использовать старые методы, такие как подожженные таблетки для отпугивания насекомых.