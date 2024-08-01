Уже ничего не помогает: туристы в Геленджике и Анапе массово жалуются на новую беду — отпускникам приходится туго
- 15:17 1 августа
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- Служба новостей
Туристы, решившие провести отдых в Геленджике и Анапе, неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой — массовым нашествием комаров, которое превращается в настоящую головную боль для отпускников.
Как сообщают специалисты, к этому приводит теплый климат и недостаточные меры по обработке территорий от насекомых. Поэтому отдыхающие чувствуют себя почти как в болотах.
По экспертным данным, высокая температура способствует быстрому размножению комаров, а неэффективная обработка водоемов позволяет личинкам массово развиваться. Власти Геленджика направляют средства на борьбу с насекомыми, но местные жители утверждают, что результатов это не приносит. Обработка проводилась в апреле и мае, но этого, по всей видимости, недостаточно.
"В окрестностях города много водоемов, создающих благоприятные условия для размножения комаров. Теплая зима также помогла выжить большей части личинок, что привело к их массовому появлению", — поясняет Владимир Гладун, доцент кафедры зоологии КубГУ.
Отдыхающие сообщают, что привычные средства защиты, такие как репелленты, не справляются с проблемой. В туристических чатах обсуждаются различные методы борьбы с комарами, и многие жалуются на их агрессивное поведение. Некоторые сравнивают отдых с пребывания в условиях таежной зоны, где комары буквально атакуют, как отмечается на сайте.
Местные власти объясняют, что чередование жарких дней и прохладных ночей создает идеальные условия для размножения комаров.
"Образование росы на траве и сохранение влаги в местах с деревьями способствуют их активному размножению", — комментируют в Муниципальном центре управления Геленджика.
Сейчас отдыхающие подбирают эффективные средства защиты. Кто-то рекомендует эфирные масла, такие как лаванда и мята, утверждая, что они более эффективны, чем традиционные спреи. Однако даже фумигаторы, которые становятся дефицитом в магазинах, не всегда помогают.
В Анапе и Новороссийске также наблюдается увеличение численности комаров, и местные жители ищут различные способы борьбы с ними. Например, некоторые предлагают использовать старые методы, такие как подожженные таблетки для отпугивания насекомых.
Таким образом, отпускники в Геленджике и Анапе действительно испытывают большие трудности из-за нашествия комаров, и ситуация требует незамедлительных действий со стороны властей и местных служб, пишет magnitka-news.ru.