Малый бизнес и самозанятые считают важным приносить своим делом пользу обществу

Исследование Сбера, Минэкономразвития и Фонда "Общественное мнение": за два года 86% предпринимателей и 69% самозанятых помогали решать социальные задачи

Большинство предпринимателей и самозанятых считают важным приносить своей деятельностью пользу окружающим — в решении социальных проблем и улучшении жизни людей в последние два года принимали участие 86% предпринимателей и 69% самозанятых. Также большая часть опрошенных положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и перспективы, а треть — планирует расширение штата. Об этом говорится в новом исследовании ПРИМ (" Предприниматели России: исследовательский мониторинг") от Сбера и Минэкономразвития по итогам второго квартала 2024 года.

Изменение финансового положения и планы на будущее

По-прежнему более половины (58%) предпринимателей считают финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным. Стало больше предпринимателей, сообщивших о росте выручки за последние три месяца (22% во втором квартале против 14% в первом квартале), и меньше — заявивших о ее снижении (25% во втором квартале против 34% в первом).

Чаще оптимистично настроены предприниматели 35-45 лет (57%), мужчины (54%) и те, кто в основном выполняет заказы для государства (57%). Настроены тревожно чаще предприниматели от 46 до 55 лет (53%), женщины (62%) и те, кто ведет бизнес в городах с населением 500 тысяч человек и более (54%).

Что касается прогнозов в отношении ситуации в экономике страны в ближайшие шесть месяцев, то предприниматели стали чаще ожидать стабильности. Доля тех, кто считает, что изменений не будет, выросла с 31% до 37%. При этом они стали чаще строить долгосрочные планы, то есть на полгода и более (рост с 56% до 62%). В этом предприниматели схожи с самозанятыми: последние также стали чаще ожидать стабильности (рост с 28% до 41%).

В последние три месяца 14% предпринимателей расширили штат работников, 72% — не производили никаких изменений, и только 14% — сократили число сотрудников. Похожая ситуация наблюдалась и в первом квартале. По-прежнему у трети предпринимателей в планах увеличение числа работников в ближайшие три месяца.

Поддержка государства и других компаний

Во втором квартале по-прежнему почти 60% предпринимателей оценили условия для ведения малого бизнеса в своем регионе как удовлетворительные. Как и в первом квартале, более 40% ожидают, что условия для ведения бизнеса в следующие 12 месяцев будут стабильными.

О существующих мерах поддержки со стороны государства знают 58% предпринимателей. Среди тех, кому что-либо известно о мерах господдержки, 47% уже обращались за ее получением, еще 8% планируют это сделать. Чаще других ищут поддержку у государства юридические лица. Самая популярная мера — субсидирование, финансовая поддержка (33%). На втором месте — господдержка в получении кредита, льготное кредитование (30%). На третьем — получение грантов (12%). Также популярностью пользовались помощь во время пандемии (10%), компенсация выплат зарплат (7%) и налоговые льготы (5%). Реже предприниматели обращались за получением социального контракта, госконтракта (4%), за помощью в выплате кредитов (3%), за помощью с рекламой (2%), а также обучением и консультациями (2%).

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Сбер популяризирует меры господдержки малого бизнеса. Мы разработали конструктор госпрограмм, который помогает владельцу бизнеса выбрать подходящую льготную кредитную программу и подать заявку. В сервисе представлены как кредитные, так и некредитные меры поддержки. Кроме этого, Сбер регулярно проводит съезды и форумы при участии наших партнеров, таких как Минэкономразвития РФ, Опора России, Торгово-промышленная палата РФ и других. На них активно обсуждается тема поддержки бизнеса".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: