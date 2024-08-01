Добрые дела способны изменить мир: инкассаторы Коми отделения Сбера реализуют социальные и общественные проекты
- 10:00 1 августа
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- astakhovaxenia
Кассово-инкассаторский центр "Сыктывкарский" Коми отделения Сбера уже много лет подряд успешно реализует социальные и общественные проекты: его сотрудники восстанавливают Богоявленский храм в деревне Ляли в Княжпогостском районе республики Коми, проводят встречи с воспитанниками детских домов по профориентанции, помогают и создают праздник детям, находящимся на лечении в Коми республиканской детской клинической больнице. Это важные и ответственные дела, требующие большого количества времени и усилий.
Боговленский храм, который восстанавливают инкассаторы, является историческим памятником архитектуры и культуры. Он был построен еще в 1856 году ,и с тех пор претерпел значительные разрушения. Восстановление храма - это не только сохранение культурного наследия, но и способ вернуть верующим место для молитвы и духовного роста.
Волонтеры на постоянной основе складируют пиломатериалы, привезенные для ремонта, освобождают площадки от строительного мусора, делают ограждение территории.
Восстановление храма - это не только личная инициатива сотрудников и их работа, но и миссия. Они делают все возможное, чтобы вернуть этому месту его первоначальный вид и значение для верующих и жителей деревни.
Павел Григораш, лидер проекта, старший водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования ценностей и корреспонденции:
"Деревня Ляли – это моя малая Родина, и я не мог остаться в стороне. Когда предложил коллегам, то даже не ожидал такого отлика и неравнодушия. Наш проект по восстановлению храма имеет огромное значение не только для сохранения исторического, духовного, социального и культурного наследия республики, но и страны".
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Волонтерская деятельность - это не просто занятие для души, но и важный элемент нашей жизни. Она помогает понять, насколько важно быть социально ответственным и как каждый из нас может сделать мир лучше. Это прекрасный способ внести свой вклад в общество, улучшить свою жизнь и окружающих".
В проекте по восстановлению Богоявленкого храма принимают участие:
Григораш Павел, старший водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования ценностей и корреспонденции
Кузюрин Илья, водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции
Кутькин Дмитрий, водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции
Сокерин Андрей, водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции
Тарасенко Денис, водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции
Степанов Николай, старший водитель автомобиля, предназначенного для инкассирования (перевозки) ценностей и корреспонденции
Шаханов Александр, начальник отдела инкассации и перевозки ценностей
Можегова Надежда, руководитель дополнительного офиса №8617/0078 кассово-инкассаторского центра "Сыктывкарский"
Кутькина Наталья, заместитель руководителя специализированного дополнительного офиса № 8617/004