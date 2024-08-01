В центре Сыктывкара на проезжей части перевернулась "Лада ", пассажир получил множественные раны

В центре Сыктывкара на проезжей части перевернулась "Лада Гранта", пассажир получил травмы. Об этом сообщает Комиинформ.

Авария произошла 1 августа в 0:10. Водителем автомобиля "Лада" был 31-летний мужчина, который следовал по Октябрьскому проспекту в направлении улицы Катаева, выехав со стороны улицы Оплеснина. На участке дороги напротив дома №59 А, при перестроении в правый ряд, водитель потерял контроль над управлением и его автомобиль перевернулся на проезжей части.