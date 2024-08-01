В центре Сыктывкара на проезжей части перевернулась "Лада ", пассажир получил множественные раны
- 14:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
В центре Сыктывкара на проезжей части перевернулась "Лада Гранта", пассажир получил травмы. Об этом сообщает Комиинформ.
Авария произошла 1 августа в 0:10. Водителем автомобиля "Лада" был 31-летний мужчина, который следовал по Октябрьскому проспекту в направлении улицы Катаева, выехав со стороны улицы Оплеснина. На участке дороги напротив дома №59 А, при перестроении в правый ряд, водитель потерял контроль над управлением и его автомобиль перевернулся на проезжей части.
В результате аварии 31-летний пассажир "Лады" получил многочисленные раны на левом предплечье и кисти, однако в госпитализации не нуждался. Серьезных последствий удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.
Госавтоинспекция также сообщила, что в течение последнего года водитель данного автомобиля дважды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Водительский стаж у него с 2019 года.