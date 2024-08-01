Доставайте зонты и теплые куртки! Вильфанд рассказал, какой будет погода в августе: вместо тепла - осенняя стужа

Фото из архива "Про Города"

На этой неделе жители России могут столкнуться с необычным погодным сюрпризом — вместо привычной летней жары их ждет почти осенняя прохлада. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура на этой неделе будет примерно на два градуса ниже обычных многолетних показателей для этого времени года. Дневные температуры в основном будут колебаться в диапазоне 20-22 градусов тепла. Такая "сероватая, тускловатая" погода, как охарактеризовал её Вильфанд, заметно отличается от привычного июльского зноя, которым жители России успели насладиться в предыдущие недели.

"Погода не осенняя, но близкая по характеру", — отметил эксперт. Однако россиянам всё равно стоит быть готовыми к довольно существенному похолоданию — по сравнению с прошлой неделей, температура снизится примерно на 5-6 градусов.

Кроме того, синоптик прогнозирует небольшие, но "нудноватые" дожди. Самый сильный из них, по его словам, стоит ожидать уже 29 июля.

Такие резкие перепады температуры и нестабильность погоды — довольно необычное явление для российского лета. Обычно в этот период года жители страны могут рассчитывать на тёплую, комфортную и преимущественно солнечную погоду. Однако в 2024 году погодные условия преподносят им весьма неприятные сюрпризы.

Конечно, столь существенное снижение температуры в разгар летнего сезона вызывает недоумение и разочарование у многих россиян. Привыкшие к жаре, они зачастую не готовы к таким резким переменам. Кто-то успел запланировать отдых на природе или развлекательные мероприятия, которые теперь могут быть сорваны из-за ухудшения погоды.

Тем не менее, специалисты успокаивают жителей, заверяя, что это лишь временное явление. Вскоре погода должна вернуться к привычным для этого времени года показателям. Однако эта аномалия всё равно ставит под вопрос прогнозы синоптиков и их способность точно предсказывать российскую погоду.

Ведь ещё совсем недавно жителям России обещали, что июль будет жарким и солнечным. Но вместо этого они столкнулись с заметным похолоданием и пасмурной, дождливой погодой.

Подобные сюрпризы природы заставляют жителей России быть более внимательными к прогнозам и готовыми к любым погодным капризам. Возможно, в ближайшее время синоптики пересмотрят свои методики и алгоритмы прогнозирования, чтобы повысить точность предсказаний.